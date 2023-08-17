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مقتل فلسطيني خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين

17
AUGUST
2023
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قتل فلسطيني وأصيب آخرون خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي أحد أحياء مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس.
 
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الشاب مصطفى الكستوني (32 عاما) استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين صباح اليوم".
 
وأفادت الوزارة بأن "إحدى موظفات وزارة الصحة (34 عاما)، تعمل في المهن الطبية المساندة، أصيبت برصاصتين في البطن والصدر خلال العدوان على جنين".
 
وحسب المعلومات فإن اشتباكات عنيفة تدور بين كتيبة "جنين" التابعة لـ"سرايا القدس"، والجيش الإسرائيلي.
 
هذا وأفادت وسائل إعلامية فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي قام بتفجير مخبز أثناء اقتحامه لمدينة جنين.
 
ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي، في تقرير يوم أمس، أن الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه عملية عسكرية جديدة في مخيم جنين، على غرار العدوان الأخير، الذي خلف عدة قتلى وترك دمارا واسعا في المخيم، "إلا أن العديد من كبار المسؤولين يرون أنه يجب السماح للأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية بالعمل في المنطقة".
 
كما يرى البعض أن ثمة ضغطا كبيرا على جنود الاحتياط، عقب استدعاء عدد كبير منهم للمشاركة في العدوان الأخير.
روسيا اليوم
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