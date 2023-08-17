تونس.. تدهور الحالة الصحية لعضو المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" في السجن

A + A -

قالت هيئة الدفاع عن سياسيين موقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس، إن عضو المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي تعرض مؤخرا لأزمة صحية حادة على مستوى الكلى.

وأضافت الهيئة في بيان أنه قد تم نقل عبد الحميد الجلاصي للمستشفى في أكثر من مناسبة للقيام بفحوصات مع تقديم مسكنات فقط.

وأشار البيان إلى أن الطبيب المباشر لحالته أكد لزوم القيام بمزيد من الفحوصات المستعجلة قبل تحديد طبيعة التدخل العلاجي، موضحة أن ذلك لم يتم إلى اليوم.

وطلبت الهيئة من إدارة سجن المرناڤية بالتسريع في القيام بهذه الفحوصات بالنظر للتدهور المستمر لحالة عبد الحميد الجلاصي الصحية.

وذكرت أن معدل أعمار المساجين السياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة" يتجاوز الـ60 عاما، حيث يعاني أغلبهم من أمراض مزمنة، إضافة إلى تعرضهم لوعكات صحية في سجن إيقافهم منذ نحو 6 أشهر.