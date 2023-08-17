ضحايا اشتباكات طرابلس.. ارتفاع الأرقام يعكس حجم المأساة

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قال متحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، الأربعاء، إن عدد ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس يصل إلى 55 قتيلا و146 جريحا.

وكانت الاشتباكات هي الأعنف التي تشدها طرابلس منذ سنوات وهدأت في وقت متأخر، الثلاثاء، عندما أطلق فصيل سراح قائد فصيل آخر منافس.

وتسبب احتجاز هذا القائد في اندلاع الاشتباكات وجرى تسليمه إلى فصيل ثالث محايد.

ماذا حدث في العاصمة الليبية؟

شهدت طرابلس أسوأ أحداث عنف هذا العام عندما اندلعت اشتباكات بين فصيلين مسلحين لكن يبدو أن القتال الدامي قد هدأ بعدما أطلق أحد الفصيلين سراح قائد الجانب الآخر.

قوة الردع الخاصة واللواء 444 هما من أقوى الفصائل المسلحة في طرابلس، واندلع القتال بينهما في أحياء العاصمة منذ مساء الإثنين.

قال مصدران من الجانبين إن قوة الردع الخاصة أفرجت عن محمود حمزة قائد اللواء 444 الذي أدى احتجازه إلى اندلاع الاشتباكات.

بدأ القتال بعد احتجاز قوة الردع الخاصة، التي تسيطر على مطار معيتيقة الرئيسي بطرابلس، لحمزة في أثناء محاولته السفر.

من هي الفصائل المتحاربة؟

وضعت الاشتباكات بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة، اللتين دعمتا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خلال معارك قصيرة العام الماضي، نهاية للهدوء النسبي الذي دام شهورا في طرابلس.

لم تنعم ليبيا إلا بقليل من السلام أو الأمن منذ انتفاضة2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وانقسمت في 2014 بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب.

قوة الردع الخاصة هي أحد الفصائل المسلحة الرئيسية في طرابلس منذ سنوات، وتسيطر على منطقة معيتيقة والمنطقة الساحلية المحيطة بها بما في ذلك جزء من الطريق الرئيسي الذي يؤدي إلى الشرق.

يسيطر اللواء 444 على قطاعات كبيرة من العاصمة ومناطق إلى الجنوب من طرابلس، ولعب حمزة، وهو ضابط سابق في قوة الردع الخاصة، دورا رئيسيا في التوسط لإنهاء التوتر بين فصائل مسلحة أخرى.