بعد الجدل.. أول تعليق من مصر على أزمة "طائرة زامبيا"

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كشف مصدر مصري مطلع عن تفاصيل جديدة، بشأن الطائرة التي احتجزتها زامبيا وتحمل على متنها 5.6 مليون دولار نقدا، و602 عملة ذهبية، و5 بنادق بها 126 رصاصة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) الرسمية في مصر عن المصدر، قوله إن "الطائرة التي أثير الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة، هي طائرة خاصة حطت في مطار القاهرة (ترانزيت) في وقت سابق وخضعت للتفتيش".

وشدد المصدر على أنه "جرى التأكد من استيفاء الطائرة كافة قواعد السلامة والأمن التي تطبق على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية".

وأكد أن "الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس".

وتطرق المصدر المصري للحديث عما أثير بشأن وجود طائرة أخرى احتجزتها السلطات الزامبية، بالقول إن "هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس".

وأضاف أنه "يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها في زامبيا للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة".

ماذا حدث؟

أعلنت السلطات الزامبية، الثلاثاء، احتجاز طائرة خاصة، تحمل 5.6 مليون دولار نقدا و602 عملة ذهبية و5 بنادق بها 126 رصاصة.

احتجزت زامبيا 10 أشخاص، من بينهم زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي، على ذمة التحقيق.

صرح المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا ناسون باندا للصحفيين، أن الطائرة قادمة من القاهرة وتحمل "بضائع خطرة"، هبطت مساء الإثنين في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا.

أوضح باندا: "أجرينا، بالاشتراك مع زملاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون، عملية أسفرت عن مصادرة 5.6 مليون دولار، و5 بنادق و7 ذخائر، و126 طلقة، و602 قطعة نقدية ذهبية تزن 127.2 كيلوغرام، ومعدات لوزن الذهب".

أضاف: "ضبطت الطائرة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية، كما عُهد بالأموال إلى بنك زامبيا في انتظار نتيجة التحقيق".