سامح شكري: نؤكد على أهمية الحفاظ على سيادة أراضي سوريا

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أهمية توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، خلال ختام اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا.

وأشار سامح شكري في ختام الاجتماع:

تناولنا أبعاد الأزمة السورية.

أكدنا أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا أكدت على ضرورة استئناف أعمال اللجنة الدستورية.

سيكون هناك تواصل مع المبعوث الأممي إلى سوريا لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية.

اللجنة رحبت بقرار الحكومة السورية المتعلق بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي.

أكدنا على ظروف توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين.

لجنة الاتصال العربية تدعو لضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب في سوريا.

لجنة الاتصال العربية أكدت ضرورة التعامل مع وجود القوات الأجنبية في سوريا بما يحفظ سيادة سوريا.

لجنة الاتصال العربية أكدت على ضرورة استمرار الاجتماعات بشأن سوريا.

لجنة الاتصال العربية أكدت ضرورة التعامل مع وجود القوات الأجنبية في سوريا بما يحفظ سيادتها.