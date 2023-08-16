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المغرب.. قتلى ومصابون في حادث سير مروّع

16
AUGUST
2023
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أفادت وسائل إعلام مغربية بسقوط 9 قتلى وإصابة 6 آخرين بجروح في حادث سير، وقع مساء الثلاثاء، على الطريق بين مدينتي خريبكة وبني ملال.
ونقل موقع "هسبريس" عن مصادر قولها، إن الحادث نجم عن تصادم قوي بين ثلاث سيارات مختلفة الأحجام.
 
وأضاف الموقع أن من بين الضحايا نساء وأطفال، إلى جانب إصابات بجروح متفاوتة الخطورة، نقلت إلى مستشفى خريبكة.
 
وباشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقا أوليا بتوجيه من النيابة العامة، للوقوف على ظروف وحيثيات الحادث، لتحديد الجهات المسؤولة.
 
وجاء هذا الحادث بعد أيام على حادث سير أودى بحياة 24 شخصا، في السادس من أغسطس، بإقليم أزيلال بوسط المغرب، كما أفادت السلطات المحلية، في حصيلة تعد بين الأعلى التي تسجل في المغرب لحوادث السير.
 
وأوضحت سلطات الإقليم لوكالة فرانس برس أن حافلة تقل ركابا كانت متجهة إلى السوق الأسبوعي في مدينة دمنات انقلبت على احدى المنعرجات.
 
وذكرت مصادر مغربية أن 22 راكبا لقوا حتفهم بمكان وقوع الحادث على مستوى دوار آيت واكريم، فيما لفظ اثنان آخران أنفاسهما الأخيرة في مستشفى القرب بدمنات.
 
واستنفر الحادث عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والإقليمية، فيما تم فتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الواقعة.
 
وتسعى الحكومة المغربية إلى تخفيض عدد حوادث السير في المغرب بحلول 2026، ورغم ذلك سجلت ما يقارب 114 ألف حادثة العام الماضي، مخلفة 3201 قتيل.
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