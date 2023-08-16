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السودان.. اقتراح خريطة طريق لإنهاء الحرب

16
AUGUST
2023
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قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي يوم الثلاثاء، إن الوضع في السودان يجعل تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة أمرا ضروريا.
 
وأضاف عقار أن تعدد مبادرات السلام له مردود سلبي.
 
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة عقار:
 
• السودان لا زال يمر باختبار كبير يهدد أمنه واستقراره مالم تتوحد كلمة وإرادة أبنائه لوضع مصلحة البلاد أولا بعيدا عن أي مطامع ذاتية أو سياسية.
 
• خارطة الطريق لحل الازمة تبدأ بالتوصل لوقف إطلاق نار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وتحديد مواقع لتجميع قوات الدعم السريع بعيدا عن المناطق المدنية للفصل بين القوات والالتزام بعدم تعريض المواطنين لخطر الاقتتال وذلك حتى تكتمل عملية وضع إجراءات خارطة طريق الترتيبات الامنية لتلك القوات.
 
• طريق الانتخابات التي تقوم على أساس الدستور واختيار الشعب السوداني لقيادته يجب أن يكون هو الطريق الوحيد لتولي مقاعد الحكم ومسؤولية البلاد.
 
• الفشل في تأسيس وهيكلة الدولة السودانية قاد البلاد إلى الهاوية المظلمة التي سقط فيها شعب السودان الصامد.
 
• رغم مرور بلادنا بالحروب الأهلية والنزاعات المسلحة في مناطق عديدة من السودان إلا أن حدة الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين لم تبلغ مبلغ انتهاكات قوات الدعم السريع.
 
من ناحية أخرى، طالبت الثلاثاء القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان بوقف جميع أنواع الانتهاكات التي نتجت عن الحرب في البلاد فورا، وإجراء تحقيق مستقل حولها.
 
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الذي استمر ليومين.
 
 
البرهان: السودان يتعرض لأكبر مؤامرة في تاريخه الحديث
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