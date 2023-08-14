كنعاني: العاهل السعودي وجه دعوة للرئيس الايراني لزيارة الرياض وعبد اللهيان يزور المملكة قريبا

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أوضح المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن العاهل السعودي وجه دعوة لرئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي لزيارة الرياض لكنه لم يتم تحديد موعد هذه الزيارة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشار المتحدث إلى أنه سيتم التخطيط لهذه الزيارة في الوقت المناسب إستنادًا إلى الإرادة السياسية المشتركة بين البلدين.

ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين تتقدم بخطوات ثابتة.

وقال كنعاني: "نحن نخطط لزيارة وزير الخارجية إلى المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب ضمن هذه الدعوة وسنناقش قضايا مختلفة".

وأضاف أن القضايا الإقليمية والدولية والقضايا الإقتصادية مدرجة على جدول الأعمال.