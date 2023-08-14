الحجز على أموال وزير في دولة عربية!

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أصدرت السلطات القضائية في العراق، الأحد، قرارًا بحجز أموال وزير سابق للنفط، في قضية فساد جديدة.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر قضائي قوله إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارًا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط".



يأتي ذلك، عقب إعلان هيئة النزاهة الاتحادية العراقية مواصلتها الحرب على الفساد والمفسدين، مطلع آب الجاري، متوعدة بشن معركة مصيرية كبرى ضد الفساد في العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد بوقت سابق أن حكومته جادة في محاربة الفساد، ولن تستثني أحدا من المتهمين بقضايا فساد مهما كان موقعه.