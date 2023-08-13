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موجة غبار تجتاح مدينة عربية!

13
AUGUST
2023
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق لحظة دخول موجة غبار شديدة لمدينة المفرق الأردنية.

وتتزامن موجة الغبار مع ارتفاع شديد لدرجات الحرارة بدء السبت ومن المتوقع أن يستمر حتى الإثنين.

وأعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ بدءا من السبت، وأصدرت تعميماً إلى البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بخصوص الظروف الجوية الاستثنائية التي ستؤثر على المملكة.

ولغايات التعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية وبهدف المحافظة على السلامة العامة طُلب من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة العمل على ما يلي:

إيقاف دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية بدءا من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساءً ضمن هذه الأيام والتأكد من جاهزية الآليات اللازمة للتعامل مع أي ظرف طارئ قد ينجم عن الأجواء الحارة.

التأكد من عدم تعرض المواد القابلة للاشتعال لأشعة الشمس المباشرة مع اتخاذ تدابير السلامة العامة اللازمة لتفادي وقوع أي حوادث خلال موجة الحر وضرورة حماية الآليات والمركبات والأجهزة الحساسة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

ستقوم الأمانة من خلال مناطقها بتخصيص فرق للتعامل على وجه السرعة مع أي ملحوظات ميدانية ترد خلال فترة التوقف عن العمل، وتوزيع المياه وأغطية الرأس الواقية للشمس.

وتشهد العديد من الدول العربية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وتجاوزت الحرارة في المغرب لأول مرة في تاريخها عتبة 50 درجة مئوية، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية العراقية، أن تتخطى الحرارة في 13 محافظة نصف درجة الغليان.

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