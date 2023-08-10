بشار الأسد لن يجتمع مع إردوغان «بشروطه»

A + A -

قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه لن يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «بشروطه»، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال الأسد في تصريحات تلفزيونية ستذاع في وقت لاحق اليوم الأربعاء: «الاجتماع لا يمكن أن يحدث وفقا لشروط إردوغان».

وأضاف أن هدف الرئيس التركي هو «شرعنة وجود الاحتلال التركي» في سوريا. مشيرا إلى أن «الإرهاب في سوريا صناعة تركية». وتابع الأسد بأن «المعارضة التي أعترف بها هي المعارضة المصنّعة محليا لا المصنعة خارجيا»، كما قال الرئيس السوري إن «الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات»، وشدد على أن التحدي الأبرز أمام عودة اللاجئين هو البنية التحتية التي دمّرها «الإرهاب»، وفقا لـ«وكالة أنباء العالم العربي».