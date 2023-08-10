إردوغان: استقرار سوريا سيسرّع عودة اللاجئين

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قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إنه كلما زاد الاستقرار في سوريا والعراق، ستتسارع العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، لافتاً إلى أن المشاريع السكنية الجديدة التي بدأت تركيا تنفيذها في الشمال السوري ستشجع مزيداً من اللاجئين السوريين على العودة إلى ديارهم.

وأضاف إردوغان، خلال كلمة أمام الاجتماع الرابع عشر لسفراء تركيا في الخارج المنعقد حالياً بأنقرة: «عبر عملياتنا في شمال سوريا، منعنا تشكل دويلة إرهابية عند حدودنا الجنوبية. نواصل ضرب المنظمات الإرهابية في شمال سوريا والعراق، التي تهدد وحدة أراضي البلدين الجارين». وأضاف أن «هدفنا في الفترة الجديدة، التي نرمز إليها بـ(قرن تركيا)، هو إقامة حزام سلام واستقرار وازدهار في محيط بلادنا... وسيكون الحوار والدبلوماسية أهم أداتين في هذا الإطار».

غير أن الرئيس السوري بشار الأسد قال إنه لن يجتمع مع الرئيس التركي «بشروطه»، وفقاً لوكالة «رويترز». وأكد الأسد في تصريحات تلفزيونية أن «الاجتماع لا يمكن أن يحدث وفقاً لشروط إردوغان». وأضاف أن هدف الرئيس التركي هو «شرعنة وجود الاحتلال التركي» في سوريا، مشيراً إلى أن «الإرهاب في سوريا صناعة تركية». وشدد الأسد على أن التحدي الأبرز أمام عودة اللاجئين هو البنية التحتية التي دمّرها «الإرهاب»؛ على حد قوله.