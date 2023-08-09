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«طرد» عارضة أزياء إسرائيلية من فندق مصري يثير تفاعلاً

9
AUGUST
2023
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تفاعل مصريون وعرب، عبر منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين، مع حادثة «طرد» فندق مصري، عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة، كانت سترافق مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت، في حفل موسيقي كان مقرراً إقامته عند سفح الأهرامات المصرية، أواخر الشهر الماضي، قبل أن يُعلن عن إلغائه في وقت سابق.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية، الأحد، أن عارضة الأزياء شاي زانكو، وصلت مصر لحضور حفل سكوت، بدعوة منه. وأوضحت الصحيفة أنه رغم إلغاء الحفل الموسيقي قررت زانكو زيارة المواقع السياحية في مصر «للاستفادة من وجودها هناك».

وفي غضون يوم واحد من وصولها، طالبها الفندق الذي كانت تقيم فيه بالمغادرة على الفور، بعدما اكتشف أنها «إسرائيلية»، واصطحبها أحد أفراده إلى خارجه. ونقلت الصحيفة عن عارضة الأزياء الشهيرة، قولها: «شعرت بالتوتر الشديد وشعرت بالإهانة حقاً». وقالت إنها غادرت الفندق مباشرة إلى المطار، واكتشفت حينها أن الرحلة الوحيدة هناك كانت متجهة إلى باريس.

ونشرت زانكو، عبر حسابها على «إنستغرام»، صوراً عدة لجولاتها السياحية في مصر، وكان منها صورة لها إلى جوار تمثال «أبو الهول»، وهي تلف رأسها بغطاء للشعر، وأخرى أمام الأهرامات الثلاثة.

 
 وبينما ذكرت مصادر لوسائل إعلام محلية، أن «غرفة المنشآت الفندقية» تحقق في الواقعة، قالت المستشارة الإعلامية لوزارة السياحة والآثار المصرية، نيفين العارف: «الفندق المشار إليه في هذه الواقعة لا يحمل رخصة سياحية». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «هذا معناه أنه لا يخضع لإشراف وزارة السياحة والآثار». ورأت أنه «في مثل هذه الحالات، يكون التعامل منوطاً بجهة الإشراف المباشر».وسجّلت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل مصريين مع الخبر. وربطت الكاتبة وعضو المجلس القومي للمرأة نشوى الحوفي، بين «طرد» عارضة الأزياء الإسرائيلية، وإلغاء حفل المغني الأمريكي ترافيس سكوت. ورأت في خبر الطرد «ما يفسر إصرار سكوت على إقامة حفله الذي ألغي». وكتبت: «بغض النظر عن الفندق والواقعة... يا ترى إيه علاقة إسرائيل بالمغني..؟»، واستطردت: «فتش عن ولاد العم ومصايبهم».كما لاقى الخبر تفاعلاً عربياً، ونشرت صفحة تحمل اسم «مقاطعة»، تدوينة مع تصميم ساخر لواقعة «الطرد». وأشادت بـ«موقف الشعب المصري بعدم الترحيب بإسرائيليين». وكتبت الصفحة: «تحية لشعب مصر الأصيل البطل، تحية لأجدع ناس».

من المغرب، تفاعل أحمد شقير مع خبر طرد زانكو من الفندق، وكتب: «تحية لهذا المصري الشهم».

وصاحبت الإعلان عن إقامة حفل لمغني الراب العالمي ترافيس سكوت، حالة من الجدل الواسع في مصر، منها اتهامه بممارسة «طقوس غريبة» خلال حفلاته، وهو ما رد عليه برسالة إلى المصريين، دعاهم فيها إلى «عدم تصديق الشائعات»، وقال: «ليست لدي أي طقوس غريبة... إنما هي مجرد احتفالات برفقة جمهوري»، معلناً أنه «من أسرة متدينة، تواظب على حضور الصلوات في الكنيسة». وانتهى ذلك الجدل حول حفل سكوت بالإعلان عن إلغائه. وعزت الشركة المنظمة له القرار إلى وجود «مشكلات معقدة في الإنتاج تحول دون إقامته».

الشرق الأوسط
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