«طرد» عارضة أزياء إسرائيلية من فندق مصري يثير تفاعلاً

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تفاعل مصريون وعرب، عبر منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين، مع حادثة «طرد» فندق مصري، عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة، كانت سترافق مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت، في حفل موسيقي كان مقرراً إقامته عند سفح الأهرامات المصرية، أواخر الشهر الماضي، قبل أن يُعلن عن إلغائه في وقت سابق.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية، الأحد، أن عارضة الأزياء شاي زانكو، وصلت مصر لحضور حفل سكوت، بدعوة منه. وأوضحت الصحيفة أنه رغم إلغاء الحفل الموسيقي قررت زانكو زيارة المواقع السياحية في مصر «للاستفادة من وجودها هناك».

وفي غضون يوم واحد من وصولها، طالبها الفندق الذي كانت تقيم فيه بالمغادرة على الفور، بعدما اكتشف أنها «إسرائيلية»، واصطحبها أحد أفراده إلى خارجه. ونقلت الصحيفة عن عارضة الأزياء الشهيرة، قولها: «شعرت بالتوتر الشديد وشعرت بالإهانة حقاً». وقالت إنها غادرت الفندق مباشرة إلى المطار، واكتشفت حينها أن الرحلة الوحيدة هناك كانت متجهة إلى باريس.

ونشرت زانكو، عبر حسابها على «إنستغرام»، صوراً عدة لجولاتها السياحية في مصر، وكان منها صورة لها إلى جوار تمثال «أبو الهول»، وهي تلف رأسها بغطاء للشعر، وأخرى أمام الأهرامات الثلاثة.