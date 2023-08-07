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إعلام إسرائيلي: الجيش يعتزم توسيع عملياته العسكرية في الضفة

7
AUGUST
2023
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أفاد موقع «والا» الإسرائيلي اليوم (الاثنين) بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع عملياته العسكرية في الضفة الغربية.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمنيين، لم يسمهم، القول إن الجيش الإسرائيلي «سيركز على تحييد مقاتلي جنين على غرار الطريقة التي تم التعامل بها مع عرين الأسود» في نابلس، في إشارة إلى عمليات اغتيال مركزة للأفراد، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.

وذكر الموقع أن الجيش الإسرائيلي «يسعى لتنفيذ هذه العمليات المركزة» في قلب مخيم جنين، مشيراً إلى أن هذه العمليات قد تستمر عدة أشهر للقضاء على ما وصفه المسؤولون بـ«أوكار الإرهاب التي لا تزال في المخيم» بعد العملية الإسرائيلية الأخيرة.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة جنين فجر اليوم (الاثنين) وسط مواجهات واشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن وحدات خاصة تسللت لحي المراح متخفية داخل مركبات فلسطينية مدنية وحاصرت عدة منازل، مشيرة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين من المدينة.

وقالت قناة «كان» الإسرائيلية إن قوات الجيش اقتحمت مدينة جنين صباح اليوم واعتقلت مطلوباً، مشيرة إلى أن تبادلاً لإطلاق النار وقع دون وقوع إصابات في صفوف الجيش.

بدورها، قالت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان مقتضب إن مقاتلين لها استهدفوا آليات للجيش الإسرائيلي في منطقة المراح بوابل كثيف من الرصاص.

الشرق الأوسط
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