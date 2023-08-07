مقتل 4 جنود سوريين في هجوم إسرائيلي على محيط دمشق

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ذكرت وسائل إعلام رسمية في وقت مبكر اليوم (الاثنين) نقلاً عن مصدر عسكري أن هجوماً صاروخياً إسرائيلياً استهدف محيط العاصمة دمشق ما تسبب في مقتل أربعة جنود وإصابة أربعة آخرين وأحدث «بعض الخسائر المادية»، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

وقال المصدر العسكري: «حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق». وأضاف أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

وتشن إسرائيل منذ أعوام هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تنامى النفوذ الإيراني منذ أن بدأت طهران في دعم الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011.