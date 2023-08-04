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قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها الكاملة على ولاية وسط دارفور غربي السودان

4
AUGUST
2023
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أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، عن سيطرتها الكاملة على ولاية وسط دارفور غربي السودان.

وتتواصل عمليات القصف المدفعي للجيش السوداني من قاعدة كرري العسكرية شمالي أم درمان نحو مواقع تمركز قوات الدعم السريع شمالي الخرطوم بحري وغربي العاصمة وبعض الأحياء القديمة لأم درمان.

وتشهد سماء العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، تحليقا كثيفا لطائرات القوات المسلحة التي استهدفت عددا من المواقع شرق وجنوب العاصمة وضاحية سوبا بمحلية شرق النيل، مع سماع أصوات انفجارات وتصاعد أعمد الدخان، تزامنا مع رد من الدعم السريع على هذه الهجمات المتتالية.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني قد أعلن أن القوات المسلحة اشتبكت مع قوات الدعم السريع في منطقة جبل الأولياء العسكرية جنوبي العاصمة وكبدتها خسائر كبيرة، وذكر الناطق أن قوات الدعم السريع كثفت من هجماتها ضد المناطق السكنية بمدافع الهاون وأحدثت خسائر وسط المواطنين.

بالمقابل بث إعلام قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قال إنه لعملية إطلاق سراح 40 عسكريا من أسرى الجيش بقطاع جنوب دارفور.

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