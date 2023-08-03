«هجرة أدمغة» بسبب سياسات حكومة نتنياهو

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حذرت رسائل وُجّهت إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من «مؤشرات مقلقة»، تتمثل في هروب الأدمغة وهجرة عدد كبير من العلماء وكبار الأطباء من إسرائيل، بسبب خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم، وما تُحدِثه من شروخ خطيرة في المجتمع.

ووقع على الرسالة رؤساء الجامعات، وأعضاء (مجلس الأبحاث والتطوير المدني)، الذي يُعدّ مجلساً استشارياً قومياً للحكومة الإسرائيلية في مجال الأبحاث والتطوير، كذلك نقابة الأطباء وغيرها من الأطر.

وجاء في رسالة رؤساء الجامعات أن الظاهرة يمكن أن تتسبب في انهيار مجال الأبحاث في إسرائيل. وقالوا إنهم يواجهون مصاعب جمة، جراء هجرة الأدمغة وتلقي تهديدات بإلغاء مشاريع التعاون الدولي والتبرعات للأبحاث والتعليم العالي.