الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل إلى أراضي المملكة

A + A -

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أن قواته المسلحة تمكنت من إحباط محاولة تسلل شخص من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وقال في بيان إن "المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت أمس الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة".

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن" قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة"، مشددا على أن "القوات المسلحة حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".