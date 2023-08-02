إيران تكشف عن سفن مزوَّدة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر

A + A -

كشفت القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني عن سفن جديدة مزوَّدة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر، في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة في الخليج، بحسب ما أوردته «رويترز».

جاء الإعلان خلال تدريب عسكري قبالة ساحل جزيرة أبو موسى، وهي واحدة من ثلاث جزر إماراتية تحتلها إيران في الخليج العربي. ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، الإشارة إلى الحاجة للدفاع عن الجزر.

والشهر الماضي، أرسلت الولايات المتحدة مزيداً من الطائرات المقاتلة من طراز «إف - 35» و«إف - 16» إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة بعد احتجاز إيران سفن شحن تجارية في الأشهر القليلة الماضية، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.