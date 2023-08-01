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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل خمسة من قوات النظام وإصابة أربعة، في هجوم لتنظيم داعش استهدف قافلة نفط عسكرية في بادية حماة.

وقال المرصد في بيان صحافي اليوم، إن مسلحي تنظيم داعش هاجموا قافلة عسكرية تضم صهاريج محملة بالنفط، على طريق الرقة - سلمية بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر وإصابة أربعة آخرين، بالإضافة لاحتراق عدد من الصهاريج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ووفق المرصد، بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية 367 قتيلا منذ مطلع عام 2023.