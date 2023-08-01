اعتقال 10 فلسطينيين خلال عمليات إسرائيلية بالضفة

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أعلنت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي شن فجر اليوم (الثلاثاء)، عمليات عسكرية في الضفة الغربية اعتقل خلالها 10 فلسطينيين على الأقل، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».

وأوضحت المصادر للوكالة أن مدينة نابلس شهدت عملية اقتحام اعتقل الجيش خلالها فلسطينيين اثنين، واعتُقل فلسطيني ثالث في بلدة بيتا القريبة من المدينة.

وأفاد شهود عيان بأن مخيم شعفاط وقرية زعترة وكفر نعمة قرب رام الله شهدت عمليات اقتحام اعتقل الجيش الإسرائيلي خلالها 3 فلسطينيين، كما اعتُقل فلسطيني آخر في مدينة بيت لحم.

واقتحمت قوة إسرائيلية قريتي علار ورامين في محافظة طولكرم واعتقلت فلسطينيَّين، بالإضافة لفلسطيني آخر اعتقل في بلدة بيت عوا بمحافظة الخليل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تعرض للرشق بالحجارة خلال عملياته في الضفة الغربية، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات في صفوفه.

وأكد في بيان أنه اعتقل 10 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة، وقال إنه أحال المعتقلين إلى التحقيق.