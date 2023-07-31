living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جدة تستضيف اجتماعاً لمستشاري الأمن القومي حول السلام في أوكرانيا

31
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تستضيف مدينة جدة محادثات سلام عن الأزمة الأوكرانية، يومي 5 و6 أغسطس (آب) المقبل، وذلك استكمالاً لنقاشات قمة السلام في أوكرانيا، التي عُقدت بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، الشهر الماضي.

ووفقاً لمصادر مطّلعة، فإن الدكتور مساعد العيبان، عضو «مجلس الوزراء»، مستشار «الأمن الوطني السعودي»، وجّه الدعوات لحضور الاجتماعات التي سيشارك فيها نحو 30 دولة.

وأكدت المصادر، التي فضَّلت حجب هويتها، أن «اجتماعات جدة ستُعقَد على مستوى مستشاري الأمن القومي، وهي استكمال لنقاشات قمة السلام في أوكرانيا، التي عُقدت في كوبنهاجن، يونيو (حزيران) 2023، إذ شارك مسؤولون كبار من أوكرانيا ودول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، ودول مثل البرازيل والهند والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا، اجتمعوا لمناقشة التصور في غمرة حدوث تمرد لم يكتمل في روسيا».

وتطرقت اجتماعات كوبنهاغن إلى تقديم مقترح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد «قمة سلام»، لتأييد المبادئ التي تدعم تسوية لإنهاء الحرب التي بدأت قبل 17 شهراً.

ويرى الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس «مركز الخليج للأبحاث»، ومقرُّه جدة، أن قبول السعودية استضافة الاجتماع «يأتي ضمن نشاطها الدبلوماسي المكثف مؤخراً لدعم ولعب دور على الساحة الدولية».

وفي حديثه، لـ«الشرق الأوسط» أشار بن صقر إلى أن «المملكة تحاول تهيئة الظروف لحل الخلافات، انطلاقاً مما تتمتع به من تقدير واحترام جميع الأطراف».

إلى ذلك، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن الاجتماع السعودي يأتي في لحظة حاسمة في القتال بين روسيا وداعمي أوكرانيا الغربيين من أجل الدعم العالمي، مشيرة إلى أن السعودية وأوكرانيا وجّهتا الدعوة لـ30 دولة؛ من بينها إندونيسيا، ومصر، والمكسيك، وتشيلي، وزامبيا.

ووفق الصحيفة، يأمل المسؤولون الأوكرانيون والغربيون أن تُتوَّج هذه الجهود بقمة سلام، في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيوقِّع زعماء العالم على المبادئ المشتركة لحل الحرب، وأن تشكل هذه المبادئ إطاراً لمحادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا تنتهي لمصلحة كييف.

ويأمل دبلوماسيون غربيون، تحدثوا مع الصحيفة، أن تتمكن الرياض من إقناع الصين، المقرَّبة من روسيا، بالحضور، علماً بأن بكين غابت عن اجتماع كوبنهاغن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، يوم الجمعة، بأن روسيا مستعدّة لعقد مفاوضات مع أوكرانيا، لكن كييف ترفض المشاركة فيها، مؤكداً رفض الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» التفاوض مع روسيا حول مسألة ضمان الأمن المتكافئ لجميع الدول. وأشار إلى أن الرئيس زيلينسكي صرَّح باستحالة التفاوض مع موسكو.

وقال بوتين، في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية: «يجب حل جميع التناقضات أثناء المفاوضات، لكن المشكلة تكمن في أنهم يرفضون التفاوض معنا، أساس الصراع هو تهديدات لأمن روسيا من قِبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وهم، أكرِّر مرة أخرى، يرفضون التفاوض في شأن ضمان الأمن المتساوي للجميع، بما في ذلك لروسيا، وأوكرانيا نفسها، أو بالأحرى النظام الأوكراني الحالي، يرفض التفاوض، جرى الإعلان عن ذلك رسمياً، وتبنَّى رئيس أوكرانيا مرسوماً بشأن هذه المسألة، يحظر المفاوضات».

يُذكَر أن ولي العهد السعودي استقبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مايو (أيار) الماضي، على هامش القمة العربية في جدة، مؤكداً حرص الرياض ودعمها جميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية الروسية) سياسياً، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   