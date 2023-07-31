العراق والكويت لرسم حدودهما البحرية

A + A -

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تشكيل لجنة عليا لإعادة ترسيم الحدود بين بلاده ودولة الكويت، عقب مباحثات أجراها في بغداد، أمس الأحد، مع نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح.

وقال حسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الصباح: «تطرقنا إلى قضايا مهمة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين الطرفين»، مشيراً إلى أنَّ «الوفد العراقي الذي اجتمع مع الوفد الزائر ضمَّ رئيس الحكومة المحلية في محافظة البصرة أسعد العيداني، وممثلاً عن وزارة النقل، ووزارة النفط». وأكد أنَّ «علاقاتنا مع الكويت متطورة، وسوف تستمر بين البلدين»، مشيراً إلى أنَّ «الملف النفطي والحقول المشتركة كانا جزءاً من مباحثاتنا».

وتابع حسين: «تمت مناقشة عملية تسهيل الزيارات بين البلدين، بالإضافة إلى ملف ترسيم الحدود والاتفاق على استمرار انعقاد اللجان بشأن الملف»، مشدداً على «ضرورة إنهاء المسائل الحدودية بين البلدين والإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار»، ومؤكداً في الوقت نفسه أنَّ «العلاقات بين البلدين قوية، وسوف تستمر بالتعاون والحوار بين الطرفين».

من جهته، أكد وزير الخارجية الكويتي أنَّ «الكويت تعمل مع العراق على ترسيم الحدود البحرية»، مؤكداً أنَّ «الكويت حريصة على إعادة الأمور إلى نصابها بالعلاقة التجارية التاريخية»، مستشهداً بـ«فتح ملحقية تجارية بالقنصلية الكويتية في البصرة». وتابع حديثه بالقول إنَّه «وجد تطابقاً لوجهات النظر مع الجانب العراقي»، مؤكداً أنَّ «أمن المنطقة يعد أمناً جماعياً، والعراق بلد جار، وتربطنا معه علاقات تاريخية متجذرة وقوية».