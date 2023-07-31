وزير خارجية الدنمارك: ندرس قضية الإساءة للمصحف باهتمام

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أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، الأحد، أن بلاده تدرس بكل اهتمام قضية الإساءة للمصحف الشريف.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الذي أبلغ الوزير الدنماركي استياء الدول الأعضاء بالمنظمة من تكرار حوادث الإساءة للمصحف الشريف وللرموز الإسلامية تحت ذريعة حرية التعبير.

ودعا طه مجدداً السلطات الدنماركية للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، وأعلمه باجتماع مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء لدراسة هذه القضية خلال دورة استثنائية يعقدها الاثنين.

وذكّر راسموسن بأن حكومة بلاده أدانت واستنكرت تلك الأفعال، منوّهاً بحرصها على الحفاظ على علاقات صداقة وتعاون مع الدول الأعضاء بالمنظمة.