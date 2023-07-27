تونس ترفض إقامة مخيمات للمهاجرين

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قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، أمس (الأربعاء)، إنَّه من غير الممكن توفير مخيمات للمهاجرين غير النظاميين في تونس؛ لأنَّ ذلك سيعني «الاستيطان».

وأضاف الوزير الفقي في جلسة استماع بالبرلمان، أنَّه «لن يكون هناك مجال للقبول بسياسة المخيمات، ومنح مجالات للاستقرار» للمهاجرين غير النظاميين، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. وتابع أنَّ «حركة الهجرة إذا تجاوزت طاقة الاستيعاب فإنَّها تتحول إلى مشكلة اجتماعية وإنسانية». لكنَّه لفت، في المقابل، إلى إمكانية القبول بنسبة محددة «في إطار توفير فرص عمل والإدماج».

وتابع الفقي موضحاً: «هم (المهاجرون) لديهم حلان: إما الوجود في تونس في إطار قدرة الشعب التونسي على إدماجهم، وإما العودة إلى بلدانهم بالطرق القانونية».

وجاءت تصريحات الفقي لتؤكد ما سبق أن صرح به سابقاً الرئيس قيس سعيد الذي أكد أن تونس «لن تكون أرض توطين للمهاجرين غير النظاميين».