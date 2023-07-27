إردوغان يجمع عباس وهنية

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شهد مقرّ الرئاسة التركية في أنقرة الأربعاء اجتماعاً ثلاثياً ضمَّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية.

وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أنَّ الاجتماع ركّز بشكل أساسي على اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية المقرّر عقده بالقاهرة يومي 29 و30 يوليو (تموز) الحالي، والعمل على إنجاح الحوار الفلسطيني - الفلسطيني.

ولقاء أنقرة هو الأول بين عباس وقيادة «حماس» منذ اجتماع الرئيس الفلسطيني مع هنية في يوليو 2022 في الجزائر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الرئاسة الفلسطينية أنَّ عباس «دعا جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس وحركة الجهاد الإسلامي، لحضور اجتماع قادة الفصائل» المقرر الأحد في القاهرة. وأضاف أنَّ الاجتماع سيناقش «كيفية مواجهة العدوان ضد الشعب الفلسطيني، خصوصاً من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتعزيز الوحدة الفلسطينية».