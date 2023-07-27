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الجوع يطارد ملايين السودانيين

27
JULY
2023
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بات الجوع يحاصر ملايين السودانيين، في الداخل والخارج، في وقت أقرَّت فيه الأمم المتحدة بالحاجة الملحة إلى زيادة المساعدات الإنسانية في البلاد، وفق بيان نُشر على صفحة البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) على موقع «فيسبوك».

وقالت وكالات الأمم المتحدة في السودان خلال اجتماع عقدته أمس (الأربعاء)، في مدينة بورتسودان الساحلية بشرق البلاد، إنَّها تبذل جهوداً مشتركة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص نزحوا بسبب الصراع معظمهم من النساء والأطفال.

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في تقرير صدر منتصف يوليو (تموز) الحالي، أنَّ نصف سكان السودان في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وعلى وجه الخصوص الملايين العالقون في مناطق القتال في الخرطوم وولايتي دارفور وكردفان.

وتعرقل المعارك المستمرة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، مع استمرار فقدانهم الخدمات الضرورية من الإمداد الكهربائي والمياه والرعاية الصحية، جراء توقف أكثر من نصف المستشفيات والمرافق الخدمية عن العمل.

وتوقَّفت المعارك بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، أمس، وسيطرت حالة من الهدوء الحذر على مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، أمدرمان وبحري) التي شهدت في الأيام الماضية اشتباكات عنيفة ودامية بين الطرفين خلّفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي المتبادل وسط الأحياء السكنية.

الشرق الأوسط
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