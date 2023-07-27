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السلطة الفلسطينية تدين دخول وزيرين إسرائيليين للمسجد الأقصى

27
JULY
2023
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم (الخميس)، دخول وزيرين إسرائيليين للمسجد الأقصى في شرق القدس مع جماعات إسرائيلية في ذكرى «خراب الهيكل» اليهودي، حسبما أفادت وكالة الصحافة الألمانية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «اقتحام» وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف للمسجد الأقصى يمثل «غطاءً إسرائيلياً رسمياً للاقتحامات المتواصلة، ولما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات تهويدية».

وعدَّت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تستهدف «فرض تغييرات قسرية على واقع المسجد الأقصى التاريخي والقانوني القائم، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتغيير هويتها وتفريغها من أصحابها الأصليين».

وطالبت «الخارجية» الفلسطينية بـ«تدخل دولي عاجل لحماية القدس ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، والإدارة الأميركية بترجمة مواقفها إلى أفعال تجبر إسرائيل على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية».

وحسب مصادر فلسطينية، دخلت جماعات يهودية يتقدمهم بن غفير صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بمناسبة ذكرى «خراب الهيكل» اليهودي.

وتوافد الآلاف من الإسرائيليين إلى ساحة البراق، ونفذوا جولات استفزازية بأزقة القدس القديمة، بينما احتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة للدخول للأقصى.

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