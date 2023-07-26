الجيش الإسرائيلي يعتقل 34 فلسطينياً في الضفة الغربية

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أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفّذت، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 34 فلسطينيا.

وذكرت المصادر، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أن القوات الإسرائيلية داهمت مدن جنين والبيرة وطوباس وبيت لحم ونابلس وطولكرم واقتحمت منازل وفتشتها في إطار حملة الاعتقالات الواسعة.

وبحسب المصادر اندلعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في كل من نابلس وجنين من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأطلق مسلحون فلسطينيون الليلة الماضية النار باتجاه مستوطنة حومش المقامة في جنين بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.