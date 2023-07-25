6 أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل يضربون عن الطعام

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أعلنت هيئة «شؤون الأسرى والمحررين» في «منظمة التحرير» الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، أن ستة أسرى فلسطينيين، بينهم سيدتان، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجون إسرائيل، وفقا لما ذكرت «وكالة الأنباء الألمانية».

وذكر بيان للهيئة أن أسيرتين تخوضان إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على نقلهما التعسفي إلى قسم الأسيرات الجنائيات في الرملة، ويتضامن معهما في الإضراب أسيران.

وأوضح البيان أن أسيرين آخرين يخوضان إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم السابع و13 على التوالي، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري وسياسة التمديد.

وحمل بيان الهيئة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مجددة مطالبتها لمؤسسات المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لإنقاذ حياتهم.

وتعتقل إسرائيل حوالي خمسة آلاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.