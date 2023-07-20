مقتل فلسطيني وإصابة 4 برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس

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قتل شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون برصاص القوات الإسرائيلية، إلى جانب إصابة العشرات بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، فجر اليوم (الخميس)، عقب اقتحام المستوطنين مقام يوسف.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية، بينهم اثنان في حالة خطيرة، خلال ما وصفها باشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الجزء الشرقي من مدينة نابلس، وهي معقل تقليدي للمقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن عناصرها «يتصدون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية ومحيط قبر يوسف».

وشهدت منطقة قبر يوسف اشتباكات متكررة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية، من عدة محاور باتجاه شارع عمان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وأضافت، أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.