في السعودية.. الحرارة وصلت إلى 50 درجة!

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وصلت موجة الحر العالمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد الوطنية أن درجات الحرارة في بعض المناطق وصلت إلى 50.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم الأربعاء، كالتالي: الأحساء 50 مئوية، وكل من الدمام والدهناء 49 مئوية، وحفر الباطن 48 مئوية، والصمان والخرج 47 درجة، ومكة المكرّمة والمدينة المنورة والرياض ووادي الدواسر والمجمعة 46 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 20 مئوية، تليها الباحة 22 درجة، وطريف 23 درجة، والقريات 24 درجة، ونجران 25 درجة مئوية.

وسجلت الوجه وجازان وينبع أعلى رطوبة بنسبة 95% و80%.

ويشهد العالم من موجة حر غير مسبوقة حيث تم تسجيل درجات حرارة قياسية في غالبية دول العالم.