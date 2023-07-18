وزير الصحة المصري يكشف أعراض مرض غامض في محافظة قنا

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كشف مساعد وزير الصحة في مصر عمرو قنديل، آخر تطورات الوضع الطبي بقرية العليقات في محافظة قنا بعد الشكوى المتعلقة بظهور أعراض مرض غامض.

وأضاف قنديل، خلال تصريحات تلفزيونية: لم يتم حجر أي حالة ومفيش حالات محتاجة حجز في المستشفيات، والعلاج متوفر في الوحدة الصحية ومن الغد ستكون هناك 3 قوافل طبية بتعليمات من الوزير، فضلا عن تواجد الأطباء بالوحدات الصحية، مؤكدا أن أعراض كل الحالات الموجودة بسيطة إلى متوسطة، وأغلب الحالات تشكو ارتفاع درجات الحرارة وآلام بالجسد.

وتابع: أخذنا عينات من المياه والبعوض ويرقاته والصرف الصحي بالقرية، وفى الصيف تنتشر الأمراض المعدية كهذه الحالات، ومفيش داعي نرعب الناس ودا مرض معدي محتاج علاج وراحة.

وأردف: أي مياه نخزنها جوه البيت نغطيها عشان منديش فرص ليرقات البعوض تتكاثر عليها، لكن أي مياه جارية ليس فيها مشكلة ولكن المياه الراكدة بتكون فيها يرقات.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أصدرت بيانا، أمس الأحد، بعد شكوى مواطنين في قرية العليقات التابعة لمحافظة قنا، من ظهور مرض غامض وإصابة قرابة 250 شخصا من أهالي القرية بالمرض.

وقالت الصحة المصرية، في بيانها، إن الأعراض التي يعاني منها المرضى في قرية العليقات لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.