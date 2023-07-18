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الديوان الملكي المغربي يعلن اعتراف إسرائيل بـ"مغربية الصحراء"

18
JULY
2023
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أعلن الديوان الملكي المغربي، مساء يوم الاثنين، أن إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقال الديوان الملكي في بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية "توصل الملك محمد السادس برسالة من الوزير الأول لإسرائيل بنيامين نتنياهو".

وأضاف "من خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".

وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول الإسرائيلي أن موقف تل أبيب هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة.

وأفاد نتنياهو بأنه سيبلغ الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية، بهذا القرار.

وفي رسالته إلى الملك أفاد نتنياهو بأن إسرائيل تدرس إيجابيا فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا.

إلى ذلك، عين رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، اليوم، قائد لواء حيفا في الجبهة الداخلية العميد شارون إيتاح الملحق العسكري الإسرائيلي الأول في المغرب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنها خطوة ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الدولتين.

وأضاف أن "الملحق العسكري سيقيم في الرباط وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز العلاقات الأمنية كافة مع المغرب، على أن يتولى رسميا المهمة في الأشهر المقبلة".

وتابع قائلا: "جاءت هذه الخطوة تتويجا لعدة خطوات شهدها العامان الماضيان، تجسدت بزيارة كبار القادة العسكريين وإجراء عدد من التدريبات المشتركة، كان آخرها مشاركة قوات النخبة على أرض المغرب".

وإيتاح (41 عاما) يعيش في سديروت جنوب إسرائيل وهو أب لأربعة ومن أصول مغربية، والده من مواليد المغرب ووالدته ولدت في البلاد لكنها من أصول مغربية، يتحدث اللغة المغربية وزار المغرب العام الماضي.

وفي 10 ديسمبر 2020 أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد قطعها في عام 2000 بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

روسيا اليوم
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