إيران تعود إلى دوريات «شرطة الأخلاق»

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أعلنت الشرطة الإيرانية عودة دوريات «شرطة الأخلاق» لمواجهة «الملابس الخارجة على الأعراف»، وذلك بعد 10 أشهر من اندلاع احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، سعيد منتظر المهدي، إنَّه جرى نشر دوريات لمواجهة أولئك اللواتي لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامة ويزداد عددهن. وأضاف أنّه «ابتداءً من اليوم، ستقوم الشرطة، عبر تسيير دوريات بالسيارات وسيراً على الأقدام، بتحذير ومعاقبة النساء اللواتي للأسف لا يُطعن الأوامر ويواصلنَ عصيان قواعد اللباس». وتابع أنَّه سيجري أيضاً «تقديم المخالفين للقضاء»، موضحاً أنَّ الخطوة تأتي «بعد مطالبات شعبية» و«تأكيد رئيس الجمهور والجهاز القضائي».

وجاء إعلان الشرطة بعدما تداول ناشطون صوراً لعودة سيارات «شرطة الأخلاق» إلى الشوارع الإيرانية. وأثار فيديو لضابطة شرطة تتصدَّى لامرأة لا ترتدي الحجاب، انتقادات في الأوساط الإيرانية، الأسبوع الماضي.

وأصدر قاضي محكمة مدينة ورامين بمحافظة طهران، الأسبوع الماضي، حكماً ضد امرأة نزعت الحجاب، بتغسيل الجثث في مشرحة لمدة شهر ودفع غرامة مالية.

في هذه الأثناء، انتقدت صحيفة «إيران» الحكومية مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، يظهر رجل أمن على ما يبدو يهدد امرأة ويقول لها: «ترتدين الحجاب أو سأعتقلك... إذا كنتِ تعتقدين أنها حرية، فسأطلق جميع اللصوص والمجرمين كي يعاقبوك».