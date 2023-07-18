بايدن يدعو نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة

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وجّه الرئيس الأميركي جو بايدن دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة لعقد اجتماع، هو الأول منذ عودة نتنياهو إلى منصبه أواخر العام الماضي. وقال مكتب نتنياهو، في بيان: «دعا الرئيس بايدن رئيس الوزراء نتنياهو لعقد اجتماع في الولايات المتحدة قريباً. وقبل رئيس الوزراء الدعوة وتم الاتفاق على أن يقوم الفريقان الإسرائيلي والأميركي بتنسيق تفاصيل الاجتماع».

وأضاف البيان أن الجانبين أجريا محادثات «طويلة وودية» ركزت على وقف تهديدات إيران ووكلائها وتعزيز التعاون بين البلدين وجهود تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية.

وأبلغ نتنياهو الرئيس الأميركي أنه سيحاول بناء «توافق عام واسع» فيما يتعلق بمشروع قانون التعديلات القضائية المثير للجدل، الذي من شأنه أن يُجرّد أعلى محكمة في البلاد من الكثير من صلاحياتها.

وتسعى الحكومة الائتلافية اليمينية بزعامة نتنياهو إلى التصديق على التعديل الرئيسي في القانون قبل بداية العطلة الصيفية للبرلمان في 30 يوليو (تموز)، وتصعِّد المعارضة حملة الاحتجاجات المستمرة منذ نصف عام، بما في ذلك تهديد بعض جنود الاحتياط بعدم الامتثال للخدمة العسكرية.