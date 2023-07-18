خلل تقني يعطّل مطار أربيل

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تسبب خلل تقني بتعطل مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق ساعات، اليوم (الاثنين)، بالتزامن مع تحضيرات لاستقبال وزير الدفاع الفرنسي غداً (الثلاثاء).

وقال مسؤول أمني في حكومة إقليم كردستان لـ«الشرق الأوسط» إن مطار أربيل الدولي عاد إلى العمل بشكل طبيعي، بعد ساعات من إغلاقه لمعالجة خلل تقني، بالتزامن مع تحضيرات أمنية لاستقبال وفد يرأسه وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو. ونفى المسؤول الأنباء المتداولة عن «تحليق طائرات مسيرة في سماء مدينة أربيل».

وقالت وسائل إعلام محلية، إن مطاري أربيل والسليمانية أغلقا لأسباب أمنية، بعد ورود معلومات عن تحليق مسيرات في سماء إقليم كردستان.

وقال المسؤول الكردي إن «هذه الأنباء عارية عن الصحة»، فيما تحدث مسافرون كانوا ينتظرون رحلاتهم في المطار عن عودة الرحلات إلى وضعها الطبيعي قرابة الساعة الثامنة من مساء الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية رفيعة في أربيل أن التحضيرات تجري على قدم وساق لاستقبال الوفد العسكري الفرنسي الذي يرأسه وزير الدفاع الفرنسي. وبحسب المصادر، فإن «توقف الطيران المؤقت في مطار أربيل يعود لسبب فني تم التعامل معه».

ومن المؤمل أن يصل غداً الثلاثاء وزير الدفاع الفرنسي إلى أربيل مع وفد عسكري رفيع، والتحضيرات تجري لتأمين المطار وتهيئة قاعات الاستقبال وفحص المدرج الذي ستحط عليه طائرة الضيف.