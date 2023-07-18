محمد بن سلمان وإردوغان يعقدان جلسة مباحثات

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استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في قصر السلام بجدة مساء الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والذي أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد السعودي والرئيس التركي جلسة مباحثات رسمية ولقاءً ثنائياً، حيث تناولا العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وناقشا المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.