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السوداني: العراق سيقايض وارداته من الغاز الإيراني بالنفط

12
JULY
2023
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أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني (الثلاثاء) أن بلاده ستبدأ بمقايضة الغاز المستورد من إيران بالنفط الخام والأسود، في محاولة للالتفاف على الآلية المعقّدة المعتمدة حالياً التي جرى التفاوض عليها مع واشنطن بهدف عدم التعارض مع العقوبات الأميركية.

وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقّات استيراد الغاز من إيران مباشرةً، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحّية.

غير أنّ هذه الآلية معقّدة، وغالباً ما تنتج عنها تأخيرات. وغالباً ما تقطع إيران الإمدادات التي تغطي ثلث حاجات العراق، لحضّ بغداد على دفع مستحقّاتها.

وقبل 10 أيام، خفّضت إيران إلى النصف إمدادات الغاز إلى العراق بسبب مستحقات بقيمة 11 مليار يورو موجودة في حساب مصرفي عراقي لا يمكن لطهران استخدامها، وفق ما أعلن رئيس الوزراء العراقي في كلمة بثّت عبر التلفزيون الثلاثاء.

وقال السوداني: «بسبب عدم ورود الموافقات المطلوبة من الجانب الأميركي على تحويل المبالغ الإيرانية... جرى إيقاف إمدادات الغاز الإيراني».

وأضاف أنّه «في ظلّ آلية التحويل وتعقيدها لم نتمكّن من الحصول على موافقة لتحويل كامل المستحقّات حتى تتمكّن الجارة إيران من الاستمرار بالتجهيز».

وأوضح السوداني أنّ الآلية «متعثّرة بسبب التشديد في العقوبات والإجراءات المعقّدة من قبل وزارة الخزانة الأميركية»، مشيراً إلى أنّه جرى تحويل 1.8 مليار يورو إلى إيران.

وأردف أنه جرى التفاوض مع وفد إيراني موجود في بغداد على «اتفاق» يقضي «بالمقايضة العينية، النفط الخام أو النفط الأسود مقابل الحصول على الغاز الإيراني».

والنفط الأسود أو «زيت الوقود الثقيل» يُستخدم خصوصاً في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة على هذا النوع من الوقود (فيول أويل).

وأوضح السوداني أنّه «بهذه الطريقة سوف نتمكّن من المحافظة على استمرارية تجهيز الغاز».

وفي الأيام الأخيرة، ازداد تقنين الكهرباء في العراق مع تراجع إمدادات الغاز الإيراني، في وقت لامست فيه درجات الحرارة في بغداد وجنوب العراق الخمسين مئوية، ما أثار استياءً كبيراً بين السكان.

الشرق الأوسط
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