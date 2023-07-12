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طهران تمهل بغداد شهرين لضبط حدود كردستان

12
JULY
2023
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حددت إيران، مهلة شهرين، للحكومة العراقية لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مقراً لها، مهددة باستئناف العمليات في المناطق الشمالية العراقية بـ«قوة».

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن رئيس الأركان محمد باقري قوله خلال مؤتمر لقادة القوات البرية في «الحرس الثوري» الرسمي: «إذا لم يفِ العراق حتى سبتمبر (أيلول) بالتزاماته بشأن المجاميع الإرهابية في إقليم كردستان، سنكرر العمليات ضدها بقوة». وأضاف باقري أن «هناك مجموعات انفصالية في شمال العراق تخلق حالة من انعدام الأمن».

إلى ذلك، أفاد تقرير استخباراتي أميركي بأن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية حالياً، لكنها كثفت الأنشطة التي يمكن أن تساعدها في تطويرها. وذكر التقرير الصادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الاثنين، أن إيران لم تصل بعدُ إلى المستوى الذي يمكّنها من الإنتاج الفعلي للقنبلة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وجاء هذا التقرير بعدما كشفت قناة «فوكس نيوز»، الجمعة، تقييمات استخباراتية غربية تتحدث عن «أنشطة إيرانية غير مشروعة لإنتاج أسلحة نووية».

الشرق الأوسط
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