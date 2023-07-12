الرئيس العراقي: لا مجال لاستخدام أراضينا قاعدة للهجوم على أي دولة

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قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في مقابلة مع تلفزيون «العالم» الإيراني، إن بلاده لا تعطي أي مجال لاستخدام أراضيها قاعدة لشن هجمات على أي دولة مهما كان.

وذكر رشيد في المقابلة التي بثتها القناة اليوم (الأربعاء)، أنه تم البدء في تنفيذ اتفاق أمني أبرمه البلدان في وقت سابق هذا العام لحماية الحدود المشتركة، مؤكداً أن القوات الأمنية للطرفين موجودة على الحدود العراقية الإيرانية.

كانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت عن رئيس الأركان محمد باقري قوله أمس (الثلاثاء)، إن طهران ستستأنف قصفها للجماعات المسلحة في شمال العراق، إذا لم تفِ حكومة بغداد بالتزاماتها بشأن تلك الجماعات بحلول أغسطس (آب).