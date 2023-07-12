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فيتو روسي يُعطّل آلية المساعدات لسوريا

12
JULY
2023
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فشلت أمس (الثلاثاء) جهود تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود، إذ استخدمت روسيا حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع صدور قرار يمدّد الآلية لتسعة أشهر، في خطوة أثارت جدلاً جديداً روسياً - أميركياً.

وأصرّت روسيا خلال المداولات في مجلس الأمن على تمديد لستّة أشهر فقط عوض سنة، واستخدمت «الفيتو» ضدّ حلّ وسط اقترحته سويسرا والبرازيل، المسؤولتان عن هذا الملف، بتمديد الآلية لتسعة أشهر. ووافقت على القرار 13 دولة فيما امتنعت الصين عن التصويت.

وانتهى يوم الاثنين تفويض آلية تقديم المساعدات عبر الحدود لملايين السوريين في شمال غربي البلاد الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة. وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنه لا يمكن إنقاذ عملية المساعدات. وبعد استخدام حق النقض وقبل تصويت المجلس من جديد على اقتراح روسيا بتمديد لستة أشهر فقط، قال نيبينزيا أمام المجلس: «في حالة عدم دعم مقترحنا، يمكننا المضي قدماً وإغلاق الآلية العابرة للحدود... لن نقبل بأي تمديد فني مهما كانت مدته».

وصوتت روسيا والصين فقط لصالح مقترح موسكو بتمديد العملية لمدة ستة أشهر. وامتنع عشرة أعضاء في مجلس الأمن عن التصويت وصوتت ضده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

الشرق الأوسط
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