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دول الخليج وروسيا لتطوير التعاون «على أساس استراتيجي»

11
JULY
2023
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عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي في موسكو، أمس (الاثنين).

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأهمية التي توليها بلاده للحوار مع دول المجلس. وقال في مستهلّ الاجتماع إن «لدى روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي كل الإمكانات لتطوير التعاون على أساس استراتيجي ومنهجي». وأعلنت الأطراف في ختام جولة المحادثات إطلاق خطة عمل مشتركة لروسيا ومجلس التعاون للأعوام بين 2023 و2028. وقال لافروف إن هذه الوثيقة ستكون في متناول الجمهور قريباً.

وأشار الوزير الروسي إلى تحقيق تقدم ملموس على صعيد التبادل التجاري الذي «بلغ 6 في المائة خلال العام الأخير، ليصل إلى 11 مليار دولار رغم الصعوبات الجيوسياسية». ورحَّب لافروف بخطوات استعادة العلاقات بين دول الخليج وإيران وبجهود دول الخليج لإنهاء الأزمة في اليمن وإطلاق حوار وطني شامل. كما أعرب عن قلق بسبب التطورات في السودان. وفي الملف الفلسطيني، قال إن بلاده «تتفق مع دول الخليج على أهمية تسريع حل القضية الفلسطينية»، مؤكداً أن موسكو والخليج العربي «لا يسعيان من خلال تحالفاتهما إلى تهديد أي دولة».

وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن حرص «دول المجلس على تعزيز كل أشكال التعاون مع روسيا»، مؤكداً دعم المجلس جهود الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية سياسياً. ووصف التعاون بين دول مجلس التعاون وروسيا في مجموعة «أوبك بلس» بأنه «كان إيجابياً على سوق النفط».

وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير الخارجية الروسي مشاورات منفصلة مع نظرائه الخليجيين. وخلال اللقاء مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ناقش الطرفان آليات «توطيد العمل الثنائي ومتعدد الأطراف فيما يخص الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك». وجرى خلال الاجتماع، حسب وكالة الأنباء السعودية، استعراض العلاقات الخليجية - الروسية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأزمة الروسية – الأوكرانية، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً، ودعم الجهود كافة التي تحقق الأمن والسلم الدوليين.

الشرق الأوسط
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