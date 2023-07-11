القوات الإسرائيلية تستولي على منزل فلسطيني بالقدس وتسلمه للمستوطنين

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اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منزلاً فلسطينياً في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة بالقدس وأجبرت قاطنيه والمتضامنين على الخروج بالقوة، واستولت عليه، وسلّمته للمستوطنين.

وذكرت «وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)» اليوم أن «قوات كبيرة من عناصر الوحدات الخاصة وشرطة الاحتلال انتشرت في عقبة الخالدية بعد إخلاء عائلة (صب لبن) من منزلها». وأكدت أن «مستوطنين اقتحموا منزل العائلة بحماية شرطة الاحتلال واستولوا عليه، ووضعوا شباكاً حديدية على نوافذه».

وكانت السلطات الإسرائيلية حددت الفترة الواقعة بين 28 يونيو (حزيران) و13 يوليو (تموز) الحالي لإخلاء عائلة «صب لبن» منزلها.

جاء ذلك بعد أن حددت إسرائيل سابقاً يوم 11 يونيو الماضي لإخلاء العائلة منزلها، لكنها لم تتمكن من تنفيذ القرار. وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً سابقاً بإنهاء عقد الإيجار المحمي للزوجين نورا ومصطفى صب لبن؛ لإفساح المجال أمام جمعية «غاليتسيا» الاستيطانية - التي تعمل على إخلائه منذ عام 2010 - للاستيلاء على العقار.