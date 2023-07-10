الأردن: قتل 3 مطلوبين في قضايا إرهابية بينهم فاران من السجن

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أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن أمس الأحد قتل «ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية» كان اثنان منهم قد فرا من السجن.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان إن قوة أمنية خاصة اشتبكت مع 3 مطلوبين، منهم شخصان فرّا من السجن قبل أيام، مما أدى إلى مقتل المطلوبين الثلاثة، وهم جميعاً أعضاء في خلية الحسينية الإرهابية التي جرى الكشف عنها خلال ما عُرف بأحداث معان، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي الخلية التي خططت لقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح، بكمين، في ذروة الأحداث التي انطلقت شرارتها على خلفية مطالب اقتصادية تتعلق بتخفيض أسعار المحروقات.

وحدد الأمن نقطة الهاربين على بُعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للمملكة في منطقة وعرة جداً، وجرى تجهيز قوة أمنية خاصة مدرّبة للتعامل مع تلك الظروف الصعبة، وبدأ تمشيطها بحثاً عنهم، بعد أن تركوا مركبتهم وتواروا في الصحراء.

وفتح البيان الأمني أسئلة عدة حول وجود تسهيلات تلقّاها النزيلان الفاران من داخل سجن الموقر (45كم شرق العاصمة)، وهو سجن محصَّن نظراً لطبيعة تصنيف نزلائه، في حادثة فرار غير مسبوقة لأشخاص محكومين في قضايا إرهابية.

وكان الكشف عن «خلية إرهابية من أصحاب الفكر التكفيري» في منطقة الحسينية بمحافظة معان جنوب الأردن، في الشهر الأخير من العام الماضي، قد شكّل مخاوف من عودة نشاط هذا التيّار وخلاياه النائمة في البلاد. وتعززت تلك المخاوف بعد مقتل 3 من عناصر جهاز الأمن العام برتب مختلفة، ضمن مداهمة أمنية «للخلية الإرهابية» للقبض على المشتبه بهم في مقتل القيادي الأمني العميد عبد الرزاق الدلابيح.