أم ترمي طفلتها من الشرفة لسبب صادم!

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شهدت مدينة السنبلاوين في مصر واقعة صادمة، حيث ألقت سيدة طفلتها ذات السنوات الثلاث من شرفة الطابق الثاني، بسبب صراخها وبكائها.

وتلقت مديرية الأمن إخطارا من مديرية المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المدينة العام لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بوصول الطفلة "م.أ.ع" (3 سنوات)، مصابة باشتباه كسور بالفخذ الأيسر وكدمات بفروة الرأس، بادعاء سقوط من علو.

واتهمت خالة الطفلة "د.ي.أ.ع" (25 عاما- ربة منزل) شقيقتها والدة الطفلة "ش" ( 22 عاما)، بإلقاء ابنتها من شرفة الطابق الثاني، فيما كشفت التحقيقات أن المتهمة قامت بفعلتها بداعي إسكات الصغيرة التي علا صراخها وبكاؤها.

من جهة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الأم المتهمة، ليتبين أنها توبعت من قبل في قضية تبديد، والقضية رقم 13706 جنح مركز السنبلاوين (دعارة). وقد كلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.