سقوط لعبة داخل ملاهي.. وإصابة 9!

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أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر سقوط لعبة داخل ملاهي، أثناء تواجد الضحايا فيها في محافظة الدقهلية بمصر.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، حول سقوط لعبة داخل ملاهي للألعاب الترفيهية، حيث تحدث عن وجود جرحى ومصابين، ليتوجه ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبين الفحص سقوط لعبة "المنخل" خلال تشغيلها لعدم توفر شروط السلامة والأمان، حيث سقطت وبداخلها عدد كبير من الأشخاص ما أسفر عن اصابة 9 منهم بإصابات بالغة ومتفاوتة الخطورة، فيما نقل المصابون إلى مستشفيات الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة وجمصة المركزي.

وجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية أيمن مختار محافظ، كان قد أصدر توجيها لرؤساء المدن والأحياء بمراجعة تراخيص الألعاب والملاهي بنطاق كل مركز ومدينة وحي، والتأكد من توفر شروط الأمن الصناعي ومراجعة صيانة الألعاب، بعدما شهدت مدينة المنصورة حادث إصابة 14 تلميذا جراء سقوط لعبة بملاهي براديس، خلال شهر ديسمبر من عام 2019.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الأمن الصناعي لمراجعة جميع الألعاب والملاهي الموجودة في مجمل نطاق المحافظة، فضلا عن إغلاق الملاهي المخالفة ومصادرة الألعاب غير الصالحة بشكل فوري، حرصا على حياة الأطفال بالإضافة لمراجعة شروط الأمن الصناعي والتأمين على الألعاب داخل النوادي ومراكز الشباب، مشددا على ضرورة مراجعة كل التراخيص الخاصة بالملاهي ومناطق الألعاب المنتشرة بالحدائق العامة والشوارع الرئيسية.