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الخارجية التركية: نتمسك بفكرة تمديد صفقة الحبوب

5
JULY
2023
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صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن بلاده تتمسك بفكرة تمديد صفقة الحبوب التي ينتهي سريان مفعولها بعد أقل من أسبوعين.

وقال فيدان في خطاب ألقاه في الاجتماعي الوزاري لمكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز المنعقد اليوم الأربعاء في باكو: "تمكنت تركيا من ضمان إجراء مفاوضات حول أهم المواضيع. بفضل "مبادرة البحر الأسود" تمكنا من جلب روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة إلى طاولة المفاوضات وتجنب حدوث أزمة غذاء عالمية. تتمسك تركيا بفكرة الحفاظ على هذه المبادرة حية ونأمل بدعمكم".

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، بأنه لا توجد هناك أسس لتمديد "مبادرة البحر الأسود" التي ينتهي سريان مفعولها في 17 يوليو الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن قيادة الأمم المتحدة لا تزال صامتة بشأن مسألتين غير مريحتين لها وهما تفجير جزء من خط أنابيب الأموانيا "تولياتي – أوديسا" والشحن المجاني للأسمدة الروسية إلى البلدان الفقيرة. وأشارت إلى أن الغرب يعلن علنا أنه لا يمكن أن يكون هناك تخفيف في إطار العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأسمدة.

RIA Novosti
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