3 مدن عربية تتذيل القائمة.. أفضل وأسوأ 10 مدن في العالم ملائمة للعيش لعام 2023

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خلت قائمة أفضل 10 مدن للعيش في العالم لعام 2023 من أي مدينة عربية، في حين ضمت قائمة الأسوأ 3 مدن.

وفي تقرير حديث أعده مؤشر الرفاهية العالمي 2023 التابع لوحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، حصلت العاصمة النمساوية فيينا على لقب أفضل مدينة للعيش في العالم، بناء على مجموعة واسعة من المؤشرات، تليها كوبنهاغن الدنماركية. بينما قفزت كل من سيدني وملبورن الأستراليتين، لتحتلا المركزين الثالث والرابع.

وفيما يلي أفضل 10 مدن ملائمة للعيش في عام 2023:

1. فيينا، النمسا

2. كوبنهاغن، الدنمارك

3. ملبورن، أستراليا

4. سيدني، أستراليا

5. فانكوفر، كندا

6. زيوريخ، سويسرا

7. كالغاري، كندا

7. جنيف، سويسرا

9. تورونتو، كندا

10. أوساكا، اليابان

10- أوكلاند، نيوزيلندا

في المقابل، حلت 3 مدن عربية في قائمة أسوأ 10 مدن صالحة للعيش في 2023، وهي العاصمة الجزائرية الجزائر، والعاصمة الليبية طرابلس بسبب الاضطرابات الاجتماعية والإرهاب والصراع، وفقا للتقرير.

وأخيرا العاصمة السورية دمشق، التي تعد دائما واحدة من أقل المدن مرتبة في الاستطلاع، والتي لم تشهد أي تحسن في نتائجها المتعلقة بصلاحية العيش هذا العام.

وفيما يلي أسوأ 10 مدن ملائمة للعيش في عام 2023:

164. دوالا، الكاميرون

165. كييف، أوكرانيا

166. هراري، زمبابوي

166. دكا، بنغلاديش

168. بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة

169. كراتشي، باكستان

170. لاغوس، نيجيريا

171. الجزائر العاصمة، الجزائر

172. طرابلس، ليبيا

173. دمشق، سوريا

وفقا لوحدة المعلومات الاقتصادية EIU، فإن التقرير الذي تم جمع بياناته ما بين 13 فبراير و12 مارس 2023، شمل نحو 30 عاملا نوعيا وكميا عبر 5 فئات أساسية هي: الاستقرار، الرعاية الصحية والثقافة، البيئة، التعليم والبنية التحتية.